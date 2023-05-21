الكلاسيكو السعودي يسفر عن إيقاف و150 ألف ريال غرامات

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فريقي الهلال واتحاد جدة ماليا بعد التجاوزات التي حدثت في الكلاسيكو السعودي قبل أيام.

وتعادل الاتحاد خارج ملعبه وفي الوقت القاتل مع الهلال بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين.

وأعلنت اللجنة عن صدور عدة قرارات، معظمها على هامش مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

إذ عاقبت إيان كاثرو مساعد مدرب اتحاد جدة بالايقاف مباراتين وغرمته 20 ألف ريال بداعي ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول المباراة.

وفرضت عقوبة أخرى على نادي اتحاد جدة بتغريمه 30 ألف ريال نتيجة رمي جماهيره خمس علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب دون أن تصيب أحد، وأشارت اللجنة إلى أن القرارين غير قابلين للاستئناف.

فيما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الهلال 100 ألف ريال، بسبب رمي جماهيره 11 علبة مياه تجاه أرضية الملعب، وإصابة أحد مسؤولي المباراة، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، مبينة أن القرار قابل للاستئناف.

وكلف رمي جماهير الطائي علبتي مياه تجاه أرض الملعب دون أن تصب أحدا في مواجهة فريقها أمام النصر غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، على اعتبار أن المخالفة ترتكب للمرة الثانية، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.