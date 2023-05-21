بسبب التدافع.. تسعة ضحايا على الأقل في مباراة بدوري السلفادور
الأحد، 21 مايو 2023 - 11:24
كتب : FilGoal
أدى تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور إلى وفاة تسعة مشجعين حتى الآن.
وأعرب الاتحاد السلفادوري لكرة القدم عن آسفه بسبب الحادث ودعمه لذوي الضحايا.
وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور ببيان رسمي أن الحادث بدأ عندما حاول بعض من المشجعين دخول الملعب في تدافع لمشاهدة مواجهة بين فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.
وأدى ذلك التدافع إلى وفاة تسعة مشجعين حتى الآن مع إصابة اثنين على الأقل في حال حرجة.
وأشارت تقارير في السلفادور إلى أن عدد الضحايا يقترب من 12 حالة وأن وفاة تسعة أشخاص هو أقل تقدير.
كما أوضحت التقارير إلى نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم.
بينما حصلت 500 حالة على إسعافات أولية نتيجة التدافع.
🔴 #AHORA | Tragedia en El Salvador por una estampida humana en un estadio de fútbol. Hay 9 muertes confirmadas y se temen varias mas. Uno de los portones de acceso cedió ante la presión de la gente.
⚠️ Imágenes sensibles.pic.twitter.com/71c6ra51GG— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023