بسبب التدافع.. تسعة ضحايا على الأقل في مباراة بدوري السلفادور

الأحد، 21 مايو 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

جماهير السلفادور

أدى تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور إلى وفاة تسعة مشجعين حتى الآن.

وأعرب الاتحاد السلفادوري لكرة القدم عن آسفه بسبب الحادث ودعمه لذوي الضحايا.

وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور ببيان رسمي أن الحادث بدأ عندما حاول بعض من المشجعين دخول الملعب في تدافع لمشاهدة مواجهة بين فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.

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وأدى ذلك التدافع إلى وفاة تسعة مشجعين حتى الآن مع إصابة اثنين على الأقل في حال حرجة.

وأشارت تقارير في السلفادور إلى أن عدد الضحايا يقترب من 12 حالة وأن وفاة تسعة أشخاص هو أقل تقدير.

كما أوضحت التقارير إلى نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم.

بينما حصلت 500 حالة على إسعافات أولية نتيجة التدافع.

السلفادور تدافع الجماهير
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