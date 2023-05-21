اسكواش - ثلاثي مصري إلى نهائي مانشستر المفتوحة

الأحد، 21 مايو 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

علي فرج - نور الطيب

تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى نهائي منافسات بطولة مانشستر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

ويقام النهائي في الخامسة من مساء اليوم الأحد.

وتواجه نور الطيب، البلجيكية نيلي جيليس في المباراة النهائية لمنافسات السيدات.

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بينما على مستوى الرجال يواجه علي فرج لاعب وادي دجلة زميله كريم عبد الجواد في النهائي.

وكان علي فرج قد توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو.

وتغلبت نور الطيب في نصف النهائي على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما علي فرج تغلب على الويلزي جويل ماكين بنفس النتيجة.

وحسم كريم عبد الجواد بطاقة تأهله إلى النهائي بالفوز على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في لقاء استمر لمدة 78 دقيقة.

ويستعد أبطال العالم للمشاركة في منافسات بطولة الجونة خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

اسكواش علي فرج نور الطيب
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