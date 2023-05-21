دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب

الأحد، 21 مايو 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

جمال موراي - ناجتس ضد ليكرز في NBA

تألق جمال موراي لاعب دنفر ناجتس وسجل 37 نقطة ليقود فريقه للفوز على لوس أنجلوس ليكرز في ثالث مباريات سلسلة نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وحقق دنفر ناجتس الفوز على مضيفه ليكرز بنتيجة 119-108 ليتقدم في السلسلة 3-0.

ويتبقى لناجتس تحقيق فوز وحيد من المباريات الأربعة المقبلة من أجل حسم السلسلة.

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أما ليكرز فلا بديل عن الفوز في الأربع مباريات المقبلة.

ونجح موراي في تسجيل 37 نقطة و7 متابعات ناجحة.

بينما زميله نيكولا يوكيتش نجح في تسجيل 24 نقطة و6 متابعات ناجحة.

أما في الجانب الآخر فنجح أنتوني ديفيز في تسجيل 28 نقطة لصالح ليكرز و18 متابعة ناجحة، لكن لم يكن ذلك كافيا لتحقيق الانتصار.

ونجح ليبرون جيمس نجم ليكرز في تسجيل 23 نقطة و7 متابعات ناجحة و12 أسيست.

ويقام اللقاء الرابع في الثالثة من فجر الثلاثاء، ويحتاج ناجتس لتحقيق الفوز من أجل حسم السلسلة، أما ليكرز فقد يؤجل الحسم لمباراة خامسة حال تحقيقه الفوز.

كرة سلة ليكرز ناجتس
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