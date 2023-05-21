دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب

تألق جمال موراي لاعب دنفر ناجتس وسجل 37 نقطة ليقود فريقه للفوز على لوس أنجلوس ليكرز في ثالث مباريات سلسلة نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وحقق دنفر ناجتس الفوز على مضيفه ليكرز بنتيجة 119-108 ليتقدم في السلسلة 3-0.

ويتبقى لناجتس تحقيق فوز وحيد من المباريات الأربعة المقبلة من أجل حسم السلسلة.

أما ليكرز فلا بديل عن الفوز في الأربع مباريات المقبلة.

ونجح موراي في تسجيل 37 نقطة و7 متابعات ناجحة.

بينما زميله نيكولا يوكيتش نجح في تسجيل 24 نقطة و6 متابعات ناجحة.

أما في الجانب الآخر فنجح أنتوني ديفيز في تسجيل 28 نقطة لصالح ليكرز و18 متابعة ناجحة، لكن لم يكن ذلك كافيا لتحقيق الانتصار.

ونجح ليبرون جيمس نجم ليكرز في تسجيل 23 نقطة و7 متابعات ناجحة و12 أسيست.

ويقام اللقاء الرابع في الثالثة من فجر الثلاثاء، ويحتاج ناجتس لتحقيق الفوز من أجل حسم السلسلة، أما ليكرز فقد يؤجل الحسم لمباراة خامسة حال تحقيقه الفوز.