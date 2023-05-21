موعد مباريات الأحد 21 مايو 2023.. بيراميدز في الدوري ونهائي إفريقيا للطائرة

الأحد، 21 مايو 2023 - 10:15

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر - كرة طائرة

يعود بيراميدز لخوض منافسات مسابقة الدوري بمواجهة قوية منتظرة أمام غزل المحلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

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يستضيف الإسماعيلي فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في نفس الجولة في التاسعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

تشهد السادسة مساء قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد، لكنها ستكون قمة تحصيل حاصل بعد حسم سيتي لقب الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وقبل تلك المباراة يستضيف وست هام فريق ليدز في الثالثة والنصف عصرا عبر نفس القناة.

بينما يستضيف برايتون فريق ساوثامبتون في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

كرة طائرة

يلعب الزمالك أمام فريق مولودية بو سالم التونسي في تمام السابعة مساء بنهائي بطولة إفريقيا للأندية.

ويسعى الزمالك لحسم لقبه السادس من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كرة سلة

تختتم منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي BAL بمواجهتي دوان السنغالي أمام فيروفيارو الموزمبيقي في الخامسة مساء، كما يواجه بترو دي لواندا فريق أبيدجان الإيفواري في الثامنة والنصف مساء.

الدوري الإيطالي

رغم حسم نابولي لقب المسابقة إلا أنه في السابعة مساء مواجهة مرتقبة بين نابولي وإنتر في الجولة 36 من المسابقة.

الدوري الألماني

يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على أوجسبورج في السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري.

ويسعى دورتموند للفوز من أجل اعتلاء قمة الترتيب قبل جولة من النهاية.

اسكواش

تلعب نور الطيب أمام البلجيكية نيلي جيليس في نهائي بطولة مانشستر المفتوحة في تمام الخامسة مساء.

بينما يواجه علي فرج زميله كريم عبد الجواد في نهائي الرجال في تمام السادسة مساء.

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