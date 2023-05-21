تشافي: أخبرتكم من قبل إننا سنقاتل على التتويج بالدوري

الأحد، 21 مايو 2023 - 00:23

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

ذكر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة جماهير فريقه بحديثه السابق قبل بداية الموسم والذي شدد خلاله على أن الفريق سيقاتل للتتويج بالدوري الإسباني.

وخسر برشلونة من ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد ضمن رسميا التتويج بالدوري عقب 4 جولات من نهاية المسابقة.

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وقال بوسكيتس في الملعب عقب نهاية المباراة: "بالنسبة لي وللطاقم الفني كان ذلك اللقب مهم جدا وشكرا جزيلا على دعمكم".

وتابع "أريد أن أشكر الجميع وأشكر الفريق والجماهير مرة أخرة لدعمكم".

وأضاف "وأخيرا أريد أن أرسل رسالة وأقول إلى الأمام برشلونة وإلى الأمام كتالونيا".

وكان برشلونة قد أعلن رحيل بوسكيتس عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بشكل مجاني عن الفريق.

كما تحدث تشافي هيرنانديز مدرب الفريق قائلا: "إذا تذكرتم بعد كأس خوان جامبر تحدثنا وقلنا إننا سنفعل كل شيء للتتويج بذلك اللقب".

وواصل "نشكر لابورتا على الدعم الذي قدمه لنا وللاعبين والطاقم الفني".

وشدد "مرة أخرى الشكر لكل الطاقم الفني واللاعبين الذين قدموا كل شيء من أجل اللقب".

وأتم "نشكر بوسكيتس والجماهير الذين كانوا رائعين طوال الموسم سواء كانوا في الملعب أو خلف الشاشات".

تتويج برشلونة هو الـ 27 في تاريخ النادي خلف ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 34 لقبا.

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