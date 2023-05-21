بفضل هاتريك جيرو.. ميلان يحقق انتصاره الأكبر في الموسم بخماسية ضد سامبدوريا

الأحد، 21 مايو 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

هاتريك جيرو

سحق ميلان ضيفه سامبدوريا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي بنتيجة 5-1 في سان سيرو.

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو (هاتريك) ورافائيل لياو وبراهيم دياز، فيما سجل فابيو كوالياريلا هدف سامبدوريا الوحيد.

وتعد تلك المرة الثانية التي ينتصر فيها ميلان في سان سيرو بتسجيل 5 أهداف والأولى منذ 2020 عندما انتصر على بولونيا بنفس النتيجة.

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ورفع ميلان رصيده لـ 64 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع.

ويأمل ميلان في تعثر إنتر ولاتسيو من أجل أن تظل حظوظه قائمة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما ينتظر حكم القضاء الإيطالي بشأن خصم نقاط من رصيد يوفنتوس يوم 22 مايو الجاري.

فيما ظل سامبدوريا في القاع برصيد 18 نقطة بعدما تأكد هبوطه بالفعل منذ جولتين.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بماليك تشاو في الدفاع بجوار فيكايو توموري.

وقاد أوليفييه جيرو الهجوم ومن خلفه رافائيل لياو وبراهيم دياز وجونيور ميسياس.

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وصف المباراة

تقدم ميلان مبكرا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء بعدما تلقي رافائيل لياو بينية رائعة من براهيم دياز سددها البرتغالي بسهولة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وساهم لياو في 21 هدفا الموسم الجاري بالدوري الإيطالي مع ميلان بتسجيل 13 هدفا وصناعة 8 كأفضل أداء له.

السامب رد سريعا بهدف تعادل في الدقيقة 20 عن طريق المخضرم فابيو كوالياريلا بعدما أودع عرضية أليساندرو زانولي في الشباك.

وفي الدقيقة 23 أودع أوليفييه جيرو هدف تقدم ميلان برأسية بعد عرضية من براهيم دياز.

وبعد 6 دقائق تحصل لياو على ركلة جزاء انبرى لها جيرو وسددها في الشباك لتصبح النتيجة 3-1.

في الشوط الثاني وبعد سلسلة من التمريرات السريعة لميلان وصلت الكرة إلى ساندرو تونالي الذي أرسل عرضية أرضية في الدقيقة 63 صوب براهيم دياز مسدا في الشباك بسهولة.

وبعد 5 دقائق أضاف جيرو الهدف الثالث له والخامس لميلان بعد عرضية متقنة من لياو.

ولأول مرة يسجل أوليفييه جيرو هاتريك في الدوري منذ أن سجل ضد أستون فيلا في مايو 2016 بقميص أرسنال.

هدأت أحداث اللقاء مع الدقائق الأخيرة من عمره ليحقق ميلان انتصاره الأكبر هذا الموسم قبل لقاء يوفنتوس المرتقب الأسبوع المقبل.

ميلان سامبدوريا الدوري الإيطالي
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