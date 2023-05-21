فاز من يملك ما يقاتل لأجله.. سوسيداد يفسد حفل تتويج برشلونة بفوز تاريخي في كامب نو

في أولى مبارياته بعد حسم الدوري، خسر برشلونة على يد مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإسباني.

سجل هدفي سوسيداد ميكيل ميرينو في الدقيقة 6، وألكساندر سورلوث في الدقيقة 72، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة في الدقيقة 90.

وبذلك يحقق سوسيداد فوزه الأول في كامب نو منذ 13 مايو 1991، بينما تلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري على ملعبه هذا الموسم.

تمكن ألكساندر سورلوث من استخلاص الكرة من جول كوندي ثم مرر الكرة لميكيل ميرينو الذي سدد فارتطمت الكرة في قدم الحارس مارك أندريه تير شتيجن وسكنت الشباك في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 26 أرسل رافينيا عرضية إلى ليفاندوفسكي الذي قابلها بالرأس لتمر بعيدا عن المرمى.

ومرر سورلوث في الدقيقة 30 إلى محمد علي شو الذي سدد كرة تصدى لها تير شتيجن.

وفي بداية الشوط الثاني حل ماركوس ألونسو بدلا من جول كوندي في صفوف برشلونة.

وأجرى ريال سوسيداد تبديلين بنزول تاكيفوسا كوبو وأندوني جوروسابيل بدلا من محمد علي شو وآسيير إيارامندي في الدقيقة 58.

على الجانب الآخر حل أنسو فاتي وفيران توريس بدلا من رافينيا وفرانك كيسي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 72 أتى ثاني أهداف سوسيداد بمرتدة بدأها مارتن زوبيميندي بتمريرة إلى سورلوث داخل المنطقة ليسدد على يمين تير شتيجن.

وبعد الهدف أتى بابلو مارين بدلا من أندير بارينتشيا في صفوف سوسيداد.

وفي الدقيقة 81 أتى جون باتشيكو وكارلوس فيرنانديز بدلا من إيجور زوبيلديا وألكساندر سورلوث، بينما حل إريك جارسيا في صفوف برشلونة بدلا من سيرجيو بوسكيتس.

وأخيرا في الدقيقة 90 سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد، برأسية بعد عرضية من فيران توريس.

بذلك يقترب سوسيداد من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن فياريال الخامس.

أما برشلونة فلم يتغير وضعه، إذ حسم اللقب في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 85 نقطة في الصدارة.

وفقد برشلونة فرصة تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الأهداف المستقبلة في موسم واحد بالدوريات الخمسة الكبرى، بعد أن تلقى الهدف الخامس عشر، ليعادل تشيلسي الإنجليزي في موسم 2004-2005.

وبعد نهاية المباراة تسلم سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق كأس الدوري الإسباني، الذي توج به برشلونة للمرة رقم 27 في تاريخه.