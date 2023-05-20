رئيس أسوان يوضح بندا يتيح لـ الزمالك ضم بلحاج بشكل نهائي

أوضح الشافعي صالح رئيس نادي أسوان كيف يضم الزمالك أحمد بلحاج بشكل نهائي، ومستقبل أيمن الرمادي مع النادي في منصب المدير الفني.

ويلعب بلحاج معارا من أسوان للزمالك حيث انضم للأبيض في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس نادي أسوان عبر أون تايم سبورتس 2: "في حال أراد الزمالك ضم أحمد بلحاج بشكل نهائي، فلديهم مهلة 15 يوما بعد نهاية الدوري لدفع 10 ملايين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة".

وأضاف "إذا لم يُفعَل الزمالك هذا البند فاللاعب فسيعود لأسوان بدءا من الموسم المقبل".

المغربي سجل 3 أهداف وصنع 7 بقميص أسوان منذ انتقاله في النصف الأول من الموسم.

ومع الزمالك سجل هدفا وصنع 2 في 7 مباريات في جميع المسابقات.

وعن مستقبل الرمادي أجاب قائلا: "ينتهي تعاقد الرمادي بنهاية الموسم مع أسوان وهناك أمل لمجلس الإدارة شعب أسوان في أن يستمر ابن النادي لمدة موسم أو 2".

وتولى الرمادي مهمة تدريب أسوان في 25 مباراة من الدوري المصري حقق خلالها 31 نقطة خلفا لربيع ياسين الذي بدأ الموسم مع زهرة الجنوب.