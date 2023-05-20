في سن الـ 45.. محمود عبد الحكيم ينضم لمركز شباب بسيون
السبت، 20 مايو 2023 - 23:18
كتب : رضا السنباطي
أعلن مركز شباب بسيون التوقيع مع محمود عبد الحكيم لاعب المصري الأسبق في صفقة انتقال حر.
وعاد عبد الحكيم من الاعتزال في عمر الـ 45 لينضم إلى مركز شباب بسيون.
عبد الحكيم كان قد انضم للجهاز الفني للمصري خلال الموسم الحالي أثناء فترة تولي طارق سليمان القيادة الفنية بشكل مؤقت.
وكانت المحطة الأخيرة لمحمود عبد الحكيم في الملاعب برفقة نادي طامية في الموسم الماضي بعد الانضمام من ألو إيجبت.
ولعب محمود عبد الحكيم في الدوري المصري الممتاز للمرة الأخيرة في عام 2017 مع فريق الإنتاج الحربي.
مركز شباب بسيون هو فريق صاعد لدوري الدرجة الثالثة والذي سيعد هو القسم الرابع بالموسم المقبل عقب إنشاء دوري المحترفين الذي سيحل مكان دوري الدرجة الثانية.
نرشح لكم
رئيس أسوان يوضح بندا يتيح لـ الزمالك ضم بلحاج بشكل نهائي المدير الرياضي لـ الوداد: الأهلي يمتلك ثلاثي وسط مميز.. وكنت أتمنى مواجهة الأحمر قائمة الإسماعيلي - غياب عبد الرحمن مجدي وكريم الديب أمام حرس الحدود تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم الاحتفال أمام سوسيداد نهائي أبطال إفريقيا - استاد القاهرة.. الفوز يساوي التتويج باللقب لـ لأهلي والزمالك أحداد يغيب عن ذهاب نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. وثنائي الوداد مهدد قبل العودة مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنطلب السعة الجماهيرية الكاملة لـ نهائي أبطال إفريقيا الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا