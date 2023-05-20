في سن الـ 45.. محمود عبد الحكيم ينضم لمركز شباب بسيون

أعلن مركز شباب بسيون التوقيع مع محمود عبد الحكيم لاعب المصري الأسبق في صفقة انتقال حر.

وعاد عبد الحكيم من الاعتزال في عمر الـ 45 لينضم إلى مركز شباب بسيون.

عبد الحكيم كان قد انضم للجهاز الفني للمصري خلال الموسم الحالي أثناء فترة تولي طارق سليمان القيادة الفنية بشكل مؤقت.

وكانت المحطة الأخيرة لمحمود عبد الحكيم في الملاعب برفقة نادي طامية في الموسم الماضي بعد الانضمام من ألو إيجبت.

ولعب محمود عبد الحكيم في الدوري المصري الممتاز للمرة الأخيرة في عام 2017 مع فريق الإنتاج الحربي.

مركز شباب بسيون هو فريق صاعد لدوري الدرجة الثالثة والذي سيعد هو القسم الرابع بالموسم المقبل عقب إنشاء دوري المحترفين الذي سيحل مكان دوري الدرجة الثانية.