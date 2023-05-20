قائمة الإسماعيلي - غياب عبد الرحمن مجدي وكريم الديب أمام حرس الحدود

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي قائمة الفريق للقاء حرس الحدود في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الإسماعيلي غدا الأحد في استاد الإسماعيلية.

ويتواصل غياب محمد فوزي وعبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة، حمدي النقاز وكريم الديب وعمر الوحش.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمد كوكو - عبد الله جمال.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحي - محمد دسوقي - كريم عرفات.

الوسط: عماد حمدي - سيرجى أكا - محمد حسن - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - عمر الساعي - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمود الشبراوي.

الهجوم: ياو أونور - فراس شواط - كريم الديب - أبو بكر حمزة.

ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة من 27 مباراة.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة من 26 مباراة.