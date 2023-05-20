بعد 10 سنوات على الوصول لربع نهائي دوري الأبطال.. مالاجا يهبط إلى الدرجة الثالثة

السبت، 20 مايو 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

مالاجا وديبورتيفو ألافيس

في مفاجأة كبيرة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، هبط مالاجا رسميا للدرجة الثالثة قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

وخسر مالاجا من ديبورتيفو ألافيس خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 21.

وتوقف رصيد مالاجا عند النقطة الـ 43 في المركز الـ 19 بفارق 7 نقاط عن فياريال ب صاحب المركز الـ 18.

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ويهبط أصحاب المراكز الـ 4 الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني والمكونة من 22 فريقا.

هبوط مالاجا للدرجة الثالثة يأتي بعد 10 سنوات على وصول الفريق لإنجازه الأبرز بالوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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مالاجا كان قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 وكان على بعد دقيقة واحدة من والوصول لنصف النهائي قبل أن يخسر في الوقت القاتل من دورتموند.

كان مالاجا قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2021/2022 وظل خلال الموسم الماضي في الدرجة الثانية قبل أن يسقط إلى الثالثة في الموسم الحالي.

ولحق مالاجا في دوري الدرجة الثالثة بفريق عريق آخر وهو ديبورتيفو لاكورونيا الذي سبق له التتويج بالدوري الإسباني والذي لا يزال أمامه فرصة للصعود للدرجة الثانية في الموسم الحالي.

دوري الدرجة الثانية الإسباني مالاجا
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