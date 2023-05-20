كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي BAL بالفوز على أر إي جي 94-77

انتصر الأهلي على أر إي جي الرواندي بنتيجة 94-77 في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL ووصل لنصف النهائي في المرحلة التي تقام في كيجالي عاصمة رواندا.

وسيلتقي الأهلي مع استاد مالي في نصف نهائي البطولة بعدما فاز الفريق المالي على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي بنتيجة 78-68.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل في نفس الصالة لحسم هوية الفريق الذي سيتأهل للنهائي القاري.

وسجل إيهاب أمين 22 نقطة كأكثر من سجل للأهلي يليه أونوي أوموت بـ 16 نقطة.

Amin cooking at the BK Arena with the stepback three @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/FU89neQSHb — Basketball Africa League (@theBAL) May 20, 2023

وصف المباراة

تقدم الفريق الرواندي أولا ومن ثم بدأ الأهلي الدخول في اللقاء وتقدم بنتيجة 5-3.

قلب أر إي جي النتيجة لتصبح 8-5، ثم تعادل الفريقان، ومنه سيطر الأهلي على أحداث الربع الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي 23-18.

في الربع الثاني عزز الأهلي تفوقه ليصل الفارق لـ 15 نقطة بنتيجة 39-24.

اتسع الفارق ومن ثم انتهى الربع الثاني بنتيجة 46-32 بفارق 14 نقطة لصالح الأهلي.

Nuni Omot lays down the hammer to silence the home crowd! @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/yXVTv3atNB — Basketball Africa League (@theBAL) May 20, 2023

تراجع الأهلي في بداية الربع الثالث فقلص الفريق الرواندي النتيجة ليصل الفارق لـ 3 نقاط فقط بنتيجة 47-44.

مع انتصاف الربع الثالث عاد الأهلي ووسع الفارق رويدا رويدا ليصل إلى 15 نقطة بـ 66-51.

وانتهى الربع الثالث بنتيجة 67-53.

في الربع الرابع وصل الفارق لـ 22 نقطة بنتيجة 82-60 للأهلي.

حاول الفريق الرواندي تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 94-77.