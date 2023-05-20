كأس العرب للكرة الشاطئية - منتخب مصر يتوج باللقب الثالث بالفوز على عُمان

السبت، 20 مايو 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

حصد منتخب مصر للكرة الشاطئية لقب كأس العرب 2023 بالفوز على عُمان في النهائي محققا لقبه الثالث.

وأقيمت البطولة في الفترة من 11 وحتى 20 مايو الحالي، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وانتصر منتخب مصر في النهائي بنتيجة 4-2.

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سجل حسان حسين ثنائية وإسماعيل عبد القدوس وهيثم محسوب أهداف منتخب مصر.

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فيما سجل يحيى المريكي وخالد العريمي ثنائية عُمان.

وتفوق منتخب مصر على موريتانيا في ربع النهائي ثم فلسطين في نصف النهائي.

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وأصبح منتخب مصر أكثر من حقق اللقب برصيد 3 ألقاب بعد نسختي 1998 و2005.

وحقق منتخب ليبيا اللقب في نسختي 2007 و2008، ويحمل منتخب المغرب لقب آخر نسختين في2021 و2022.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كل من: أحمد أبوسريع مدرب عام ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وأحمد سامي المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتضم قائمة اللاعبين كل من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعي ومحمد عبدالنبي والحسيني طه.

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