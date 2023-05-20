انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1) - (2) ريال سوسيداد
السبت، 20 مايو 2023 - 22:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع 35 من الدوري الإسباني.
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ق 90 جوووول روبرت ليفاندوفسكي يقلص الفارق
ق71 جووووول الثاني لريال سوسيداد عن طريق أليكساندر سورلوث بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة أمام المرمى ليستلم اللاعب النرويجي ويضع الكرة في الشباك.
ق 6 جوووووول سوسيداد يتقدم بهدف ميكيل مورينو، ألكساندر سورلوث يفتك الكرة من جول كوندي ويصنع الهدف الأول
بداية المباراة
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