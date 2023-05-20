هدية إلى بوروسيا.. لايبزج يضرب بايرن بثلاثية ويمنح دورتموند فرصة للتتويج بالدوري

قدم آر بي لايبزج هدية غالية الثمن إلى بوروسيا دورتموند بعدما حقق الفوز على بايرن ميونيخ بملعبه ووسط جمهوره بثلاثية مقابل هدف.

وفاز لايبزج على بايرن في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثالث.

ويتوقف رصيد بايرن عند النقطة 68 في الصدارة، وبفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ولا يزال هناك مباراة متبقية لـ دورتموند أمام أوجسبورج في الجولة ذاتها، إذا فاز فيها سيتصدر بفارق نقطتين عن بايرن قبل الجولة الأخيرة.

ورغم أن بايرن تقدم في الدقيقة 25 عن طريق سيرجي جنابري، إلا أن لايبزج استطاع تسجيل 3 أهداف متتالية ليحقق الفوز.

وتعادل لايبزج عن طريق كونراد ليمر في الدقيقة 65، ثم سجل كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

قبل أن يسجل دومينيك سوبوسلاي هدف لايبزج الثالث في الدقيقة 85.

ويقود لايبزج حاليا ماركو روزه المدير الفني السابق لـ دورتموند، والذي قدم هدية غالية إلى فريقه السابق.

ويلعب دورتموند على ملعبه في الجولة الأخيرة أمام ماينز، بينما يخرج بايرن إلى مواجهة كولون.