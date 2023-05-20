تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم الاحتفال أمام سوسيداد

السبت، 20 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على إسبانيول 4-2.

ويحتل سوسيداد المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

الدوري الإسباني برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
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