تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم الاحتفال أمام سوسيداد
السبت، 20 مايو 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج
خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي
وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على إسبانيول 4-2.
ويحتل سوسيداد المركز الرابع برصيد 62 نقطة.
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