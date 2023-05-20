انتهت الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (94) (77) أر إي جي.. الأحمر لنصف النهائي

كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي BAL بالفوز على أر إي جي 94-77

مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: كيجو خيار ثالث لدينا

مصيلحي لـ في الجول: متمسك باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السكندري