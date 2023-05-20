بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مونبلييه ويتعقد موقفه في صراع الهبوط

خسر نانت من مونبلييه بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت جلوس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء في المباراة الأولى بعد رفضه المشاركة ضد تولوز في الجولة الماضية.

مصطفى كان قد رفض المشاركة في المباراة الماضية ضد تولوز لرفضه ارتداء قميص يدعم المثليين.

الخسارة عقدت موقف نانت في جدول الترتيب، إذ توقف رصيده عند النقطة الـ 33 في المركز الـ 17 المؤدي للهبوط بفارق نقطة عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 مع خوضه لمباراة أقل.

وارتفع رصيد مونبلييه للنقطة الـ 47 في المركز الـ 12.

ويهبط أرفع فرق من الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي لرغبة الاتحاد في تقليص عدد الفرق بالموسم المقبل.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة الخامسة بعد إصابة المهاجم أندي ديلور.

تقدم مونبلييه عن طريق جوردان فيري في الدقيقة الـ 38 بعدما انفرد بالمرمى مستغلا تمريرة من تيجي سافانيير.

وبعد بداية الشوط لثاني بدقيقتين أضاف أرناود نوردين الهدف الثاني، قبل أن ينهي فالاي ساكو ثلاثية مونبلييه في الدقيقة الـ 88.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليل خارج ملعبه يوم 27 مايو قبل أن ينهي الدوري بمواجهة أنجي الذي ضمن الهبوط رسميا في الجولة الأخيرة يوم 3 يونيو.