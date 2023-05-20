كرة طائرة - إلى نهائي تاريخي.. سيدات الزمالك يهزمن مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا

السبت، 20 مايو 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

سيدات طائرة الزمالك

حقق فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للمرة الأولى.

جاء ذلك بالتغلب على مولودية الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-18.

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وفاز المولودية بالشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وعاد الأبيض ليحسم الشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-17 و25-18 على الترتيب.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة قرطاچ التونسي والأنابيب الكيني.

وكان حامل اللقب البنك التجاري الكيني قد خرج من البطولة بعد خسارته بنتيجة 3-2 أمام مولودية الجزائر في ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي وليتو الكاميروني.

وفي ثمن النهائي تغلب الزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0، ثم تغلب على نافال النيجيري بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة إفريقيا للأندية.

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