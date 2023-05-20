قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة غزل المحلة

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه غزل المحلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة غزل المحلة غدا الأحد على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد الغياب عن المباراة الماضية في الدوري ضد الإسماعيلي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – أحمد دعدور – يوسف نادر.

الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمد صادق - هشام محمد – وليد الكرتي – أوجو صامويل – محمود صابر.

الهجوم: دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة ،بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة.