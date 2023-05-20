تشكيل ناتت – عودة مصطفى محمد لمقاعد البدلاء أمام مونبيلييه

السبت، 20 مايو 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

عاد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لمقاعد بدلاء فريقه نانت أمام مونبيلييه بعد الغياب في اللقاء السابق.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويلعب نانت ضد مونبيلييه في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة نانت ضد تولوز السابقة في الدوري الفرنسي بسبب رفضه ارتداء قميص فريقه والذي يوجد عليه عبارات حملة دعم المثليين.

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وشهد تشكيل نانت عودة مصطفى محمد لمقاعد بدلاء فريقه.

ويحتل نانت المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي والذي يؤدي إلى الهبوط برصيد 33 نقطة.

مصطفى محمد شارك في الموسم الجاري مع نانت في 48 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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