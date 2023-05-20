تشكيل ناتت – عودة مصطفى محمد لمقاعد البدلاء أمام مونبيلييه

عاد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لمقاعد بدلاء فريقه نانت أمام مونبيلييه بعد الغياب في اللقاء السابق.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويلعب نانت ضد مونبيلييه في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة نانت ضد تولوز السابقة في الدوري الفرنسي بسبب رفضه ارتداء قميص فريقه والذي يوجد عليه عبارات حملة دعم المثليين.

وشهد تشكيل نانت عودة مصطفى محمد لمقاعد بدلاء فريقه.

ويحتل نانت المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي والذي يؤدي إلى الهبوط برصيد 33 نقطة.

مصطفى محمد شارك في الموسم الجاري مع نانت في 48 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.