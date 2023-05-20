تقرير قطري: الريان يجدد مفاوضاته لضم زيزو

السبت، 20 مايو 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

جدد نادي الريان القطري مفاوضاته مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "الراية" القطرية في تقرير لها اليوم السبت فإن بعض المصادر ذكرت لهم أن الريان دخل في مفاوضات جادة مع زيزو لضمه.

وأوضح التقرير أن اللاعب كان قريبا من الانتقال للريان في الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة لرغبة الزمالك في استمرار اللاعب.

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زيزو صاحب الـ27 عاما يلعب في صفوف الزمالك منذ عام 2019.

وخاض زيزو مع الزمالك 188 مباراة سجل خلالهم 56 هدفا وصنع 49 آخرين.

ويمتد تعاقد زيزو مع الزمالك حتى صيف عام 2025.

وأنهى الريان الموسم المنصرم من الدوري القطري في المركز التاسع بعدما حصد 20 نقطة في البطولة التي توج بها الدحيل بـ51 نقطة.

وودع نادي الريان مسابقة كأس أمير قطر من دور الـ16 بالهزيمة من السيلية.

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