تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أستون فيلا.. وفيرمينو بديلا في آخر ظهور على أنفيلد

السبت، 20 مايو 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام أستون فيلا.

ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة 37 في الدوري الإنجليزي.

واحتفظ كلوب بمهاجمه روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء أمام أستون فيلا.

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وسيكون اليوم السبت هو الظهور الأخير للاعب البرازيلي مع ليفربول في ملعب أنفيلد وذلك في ظل نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويستمر لويس دياز في قيادة هجوم ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرستون

الوسط: فابينيو – هيندرسون – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 57 نقطة.

محمد صلاح ليفربول فيرمينيو
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