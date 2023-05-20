مران الزمالك – مواصلة تأهيل ناصر منسي.. وتقسيمة قوية استعدادا للداخلية

واصل ناصر منسي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة خوض برنامجهم التأهيلي في مران الزمالك الذي أقيم اليوم السبت.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي للاعبين خلال المران.

جاء ذلك من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لمدة 15 دقيقة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق بالإضافة إلى جوانب أخرى.

وشهدت التدريبات مشاركة العديد من اللاعبين الشباب وهم أدهم محمود الخواجة و شكري مصطفى و كريم عبدالحق و مصطفى خالد ومحمد الخضري لاعبو فريق 2001 ، وكريم عبدون مواليد 2003، بجانب يوسف أحمد حسن لاعب 2005 .

ويجيد الخواجة اللعب في خط الهجوم، وشكري مصطفى وكريم عبد الحق وكريم عبدون في مركز الجناح، ومصطفى خالد ومحمد الخضري ويوسف أحمد في خط الوسط.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية وأعطى خلالها أوسوريو والمدرب العام مدحت عبد الهادي التعليمات للاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء الداخلية الإثنين المقبل في استاد القاهرة في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ46 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يأتي الداخلية في المركز الـ16 بـ27 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.