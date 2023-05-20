رومانو: جارديم يقترب من تجربة عربية ثالثة

السبت، 20 مايو 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

ليوناردو جارديم

يستعد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لخوض تجربة عربية ثالثة خلال الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد جارديم مع شباب الأهلي دبي الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، فإن جارديم اتفق مع الريان القطري على تولي تدريبه بالموسم المقبل.

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وأوضح رومانو أن جارديم اتفق مع الريان على كافة التفاصيل ويتبقى التوقيع الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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وقضى جارديم الموسم المنصرم في تدريب الهلال السعودي وحصل معه على لقب دوري أبطال آسيا.

وانتقل جارديم بداية من الموسم الجاري لتدريب شباب الأهلي دبي.

وقاد جارديم نادي شباب الأهلي للفوز بلقب الدوري الإماراتي خلال الموسم الحالي، لكنه ودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته على يد الهلال 3-0 في ثمن النهائي.

وسبق أن تولى جارديم تدريب أندية سبورتنج لشبونة وموناكو وأولمبياكوس وسبورتنج براجا.

ليوناردو جارديم الريان القطري
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