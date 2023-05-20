مؤتمر أنشيلوتي: ريال مدريد أخبرني بالبقاء.. والإقصاء من دوري الأبطال مؤلم

السبت، 20 مايو 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

حسم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقفه من الاستمرار في منصبه بالموسم المقبل.

ويمتد تعاقد ريال مدريد مع المدرب الإيطالي حتى صيف 2024.

وقال أنشيولتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا "مستقبلي؟ لدي المزيد من الحماس والرغبة في القيام بعمل أفضل هنا. النادي أخبرني بالفعل أنني سأفي بعقدي حتى عام 2024".

أخبار متعلقة:
"تلاعب وخداع".. فنربخشة يدين طرابزون في واقعة البصق على تريزيجيه رد من لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني جافي: نريد الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل

ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا غدا الأحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا)

وتابع المدرب الإيطالي "الإقصاء من دوري الأبطال مؤلم. لقد اقتربنا من خوض نهائي آخر، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ذلك. لقد تناقشنا عن مباراة يوم الأربعاء (مانشستر سيتي) وعن الموسمين الماضيين. علينا أن نواصل المضي قدما في القيام بالأمور بشكل جيد".

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وأوضح "رحيل المحاربين القدامى؟ هذا الانتقال لن يبدأ الموسم المقبل. لقد قام هذا الفريق بأشياء غير عادية. بدأ رحيلهم منذ رحل كريستيانو رونالدو في عام 2018. ورحل منذ وصولي راموس، فاران، إيسكو ومارسيلو".

وواصل " تجديد العقود؟ إنهم يتفاوضون مع النادي. القرارات متروكة للاعبين".

وعلق "التعاقد مع مهاجم؟ نحن نتحدث مع النادي ونجري تقييما لما حدث هذا الموسم. إنه ليس المكان المناسب للحديث عن ذلك الآن. لقد سارت الأمور في المباراة الأخيرة بشكل سيء للغاية لكن الموسم كان جيدا"

وشدد "حظي فينيسيوس بشهرة أكبر وكان عاما رائعا له. كامافينجا ورودريجو وميليتاو، فالفيردي، تشواميني كان لهم مكانة بارزة في صفوف الفريق".

وعن عرض الاتحاد البرازيلي شدد "تدريب البرازيل؟ لدي عقد حتى عام 2024 وأريد أن أوفي به".

ويتمسك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بانتداب أنشيلوتي، لكنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

ويعد الاستمرار في ريال مدريد هي رغبة أنشيلوتي الأولى، ولذلك فتحوّله إلى تدريب البرازيل يعتمد على قرار إدارة الميرنجي باستمراره من عدمه.

ريال مدريد أنشيلوتي فالنسيا
نرشح لكم
"تلاعب وخداع".. فنربخشة يدين طرابزون في واقعة البصق على تريزيجيه رد من لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني جافي: نريد الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل بيدري: الصلابة الدفاعية ساعدتنا كثيرا.. وهذا ما ينقصنا بيان من طرابزون بعد بصق لاعب فنربخشه على تريزيجيه بين أبناء نجوم واستنساخ مبابي.. أبرز 10 مواهب لاتينية منتظرة في كأس العالم للشباب 2023 مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وصنداونز يواجه الوداد
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: ريال مدريد أخبرني بالبقاء.. والإقصاء من دوري الأبطال مؤلم 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل دوري الأبطال – زواني يقود صنداونز.. المترجي وجبران وأوناجم أساسيون مع الوداد 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
"تلاعب وخداع".. فنربخشة يدين طرابزون في واقعة البصق على تريزيجيه ساعة | المحترفون
رد من لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه ساعة | الكرة الأوروبية
فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جافي: نريد الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيدري: الصلابة الدفاعية ساعدتنا كثيرا.. وهذا ما ينقصنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيان من طرابزون بعد بصق لاعب فنربخشه على تريزيجيه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب