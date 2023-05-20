مؤتمر أنشيلوتي: ريال مدريد أخبرني بالبقاء.. والإقصاء من دوري الأبطال مؤلم

حسم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقفه من الاستمرار في منصبه بالموسم المقبل.

ويمتد تعاقد ريال مدريد مع المدرب الإيطالي حتى صيف 2024.

وقال أنشيولتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا "مستقبلي؟ لدي المزيد من الحماس والرغبة في القيام بعمل أفضل هنا. النادي أخبرني بالفعل أنني سأفي بعقدي حتى عام 2024".

ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا غدا الأحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا)

وتابع المدرب الإيطالي "الإقصاء من دوري الأبطال مؤلم. لقد اقتربنا من خوض نهائي آخر، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ذلك. لقد تناقشنا عن مباراة يوم الأربعاء (مانشستر سيتي) وعن الموسمين الماضيين. علينا أن نواصل المضي قدما في القيام بالأمور بشكل جيد".

وفاز مانشستر سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف.

وأوضح "رحيل المحاربين القدامى؟ هذا الانتقال لن يبدأ الموسم المقبل. لقد قام هذا الفريق بأشياء غير عادية. بدأ رحيلهم منذ رحل كريستيانو رونالدو في عام 2018. ورحل منذ وصولي راموس، فاران، إيسكو ومارسيلو".

وواصل " تجديد العقود؟ إنهم يتفاوضون مع النادي. القرارات متروكة للاعبين".

وعلق "التعاقد مع مهاجم؟ نحن نتحدث مع النادي ونجري تقييما لما حدث هذا الموسم. إنه ليس المكان المناسب للحديث عن ذلك الآن. لقد سارت الأمور في المباراة الأخيرة بشكل سيء للغاية لكن الموسم كان جيدا"

وشدد "حظي فينيسيوس بشهرة أكبر وكان عاما رائعا له. كامافينجا ورودريجو وميليتاو، فالفيردي، تشواميني كان لهم مكانة بارزة في صفوف الفريق".

وعن عرض الاتحاد البرازيلي شدد "تدريب البرازيل؟ لدي عقد حتى عام 2024 وأريد أن أوفي به".

ويتمسك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بانتداب أنشيلوتي، لكنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

ويعد الاستمرار في ريال مدريد هي رغبة أنشيلوتي الأولى، ولذلك فتحوّله إلى تدريب البرازيل يعتمد على قرار إدارة الميرنجي باستمراره من عدمه.