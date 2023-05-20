"تلاعب وخداع".. فنربخشة يدين طرابزون في واقعة البصق على تريزيجيه

السبت، 20 مايو 2023 - 13:59

كتب : محمود حمدي

محمود تريزيجيه - طرابزون

عبر نادي فنربخشة التركي عن غضبه من بيان طرابزون سبور بشأن واقعة البصق على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وأصدر طرابزون سبور التركي بيانا اليوم السبت للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه.

ورد فنربخشة على طرابزون ببيان قال فيه: "عقدنا اجتماعا مع سامت أكيدين الذي أكد أن واقعة تريزيجيه لاعب طرابزون سبور لم تكن بالضبط كما ظهرت وأن التلاعب والخداع تم من خلال زاوية الكاميرا".

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وأضاف في بيانه "ندين هذا النهج من نادي طرابزون سبور الذي يستهدف لاعب كرة قدم بشكل غير عادل من خلال صورة تم التلاعب بها".

ماذا حدث؟

أصدر طرابزون سبور بيانا اليوم السبت أدان فيه ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه في المباراة التي جمعت الفريقين.

وطالب طرابزون بتدخل الاتحاد التركي وقال في بيانه: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

وأضاف البيان "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وأردف طرابزون "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

رد اللاعب

أصدر ساميت أكايدين لاعب فنربخشه بيانا أوضح من خلاله أنه لم يقصد البصق على محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور ومنتخب مصر.

وكتب أكايدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "إنني أدين المزاعم الأخلاقية عن طريق التلاعب بحركتي وهذه عادات تحدث مع الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل "إنني أتوجه إلى الله ضد الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء بالنهج الرياضي لوسائل التواصل الاجتماعي".

وكان طرابزون هُزم من فنربخشه بثلاثة أهداف لهدف الخميس الماضي في الجول 34 من الدوري التركي.

وسجل تريزيجيه هدفه بعد ثلاثة فنربخشه.

ويحتل طرابوزن المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة

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