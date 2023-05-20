رد من لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه

أصدر ساميت أكايدين لاعب فنربخشه بيانا أوضح من خلاله أنه لم يقصد البصق على محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور ومنتخب مصر.

وكتب أكايدين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "إنني أدين المزاعم غير الأخلاقية عن طريق التلاعب بحركتي وهذه عادات تحدث مع الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل "إنني أتوجه إلى الله ضد الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء بالنهج الرياضي لوسائل التواصل الاجتماعي".

ماذا حدث؟

أصدر طرابزون سبور بيانا اليوم السبت أدان فيه ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على تريزيجيه في المباراة التي جمعت الفريقين.

وطالب طرابزون بتدخل الاتحاد التركي وقال في بيانه: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

وأضاف البيان "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وأردف طرابزون "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

وكان طرابزون هُزم من فنربخشه بثلاثة أهداف لهدف الخميس الماضي في الجول 34 من الدوري التركي.

وسجل تريزيجيه هدفه بعد ثلاثة فنربخشه.

ويحتل طرابوزن المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.