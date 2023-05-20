جافي: نريد الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل

السبت، 20 مايو 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة

يحلم جافي لاعب وسط برشلونة الشاب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونجح برشلونة في تحقيق لقبي الدوري والسوبر الإسباني في الموسم الحالي.

وقال جافي عبر "بي إن سبورتس": "نريد الاحتفال في كامب نو أمام جماهيرنا بلقب الدوري ولكن علينا أولا تحقيق الفوز في المباراة ضد ريال سوسيداد".

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وأضاف "عقلية الفوز التي يتمتع بها الفريق والتنظيم الدفاعي من أسباب النجاح في تحقيق لقب الدوري وعلينا التطور أكثر وأكثر".

وشدد "الفوز بدوري الأبطال والدوري والمنافسة على جميع الألقاب هدفنا في بداية كل موسم. نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

ويستعد برشلونة الذي ضمن تحقيق اللقب، لمواجهة ريال سوسيداد مساء السبت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة بيدري دوري أبطال أوروبا
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