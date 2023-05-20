بيدري: الصلابة الدفاعية ساعدتنا كثيرا.. وهذا ما ينقصنا

يرى بيدري لاعب وسط برشلونة أن الصلابة الدفاعية ساعدت فريقه كثيرا في الموسم الحالي.

ونجح برشلونة في تحقيق لقبي الدوري والسوبر الإسباني في الموسم الحالي.

وقال بيدري عبر "بي إن سبورتس": "يوم حسم اللقب كان رائعا ويوم الاحتفالات في شوارع برشلونة لن ننساه أبدا، كان مناسبة خاصة جدا".

وأضاف "على المستوى الدفاعي وظهرنا بشكل جيد وأهداف ليفا (روبرت ليفاندوفسكي) ساعدتنا لكن الصلابة الدفاعية ساعدتنا كثيرا وأرقامنا ممتازة".

وشدد "ما ينقصنا وعلينا تطويره هو حسم المباريات. عانينا في مناسبات عديدة لم نقوم فيها بذلك، علينا أن نسجل الهدف الثاني وننهي المباراة بعد التقدم بالأول".

واختتم "هذا الموسم كان جيد على المستوى المحلي حققنا الدوري والسوبر وعلينا تحقيق نتائج أفضل في أوروبا".

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

ويستعد برشلونة الذي ضمن تحقيق اللقب، لمواجهة ريال سوسيداد مساء السبت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.