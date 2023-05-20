بيان من طرابزون بعد بصق لاعب فنربخشه على تريزيجيه

السبت، 20 مايو 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

أصدر طرابزون سبور التركي بيانا اليوم السبت للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على لاعب الفريق ومنتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "هذا مثير للاشمئزاز".

وواصل "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

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وأضاف البيان "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وأردف طرابزون "نتوقع أن يتفاقل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

وأكمل "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقة حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".

وأتم البيان "نريد الاحترام للجميع".

وكان طرابزون هُزم من فنربخشه بثلاثة أهداف لهدف الخميس الماضي في الجول 34 من الدوري التركي.

وسجل تريزيجيه هدفه بعد ثلاثة فنربخشه.

ويحتل طرابوزن المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

طرابزون سبور تريزيجيه
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