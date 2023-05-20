الأكثر تتويجا.. عموري والخنيسي يقودان الكويت للقب تاريخي

قاد عمر عبد الفتاح "عموري" نادي الكويت للتويج بلقب الدوري الكويتي للمرة 18 في تاريخه.

وفاز الكويت على العربي بهدفين دون رد ضمن الجولة 26 من الدوري الكويتي.

ورفع الكويت رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العربي الوصيف قبل جولتين من نهاية المسابقة.

الكويت أصبح النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الكويتي بفارق لقب وحيد عن العربي والقادسية.

وسجل هدف التقدم لفريق الكويت محمد مرهون في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف التونسي طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني، في الدقيقة 76 من المباراة.

عمرو عبد الفتاح "عموري" لصفوف الكويت بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

لاعب المصري فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدي وانضم للكويت الكويتي لمدة موسم واحد.

وارتدى عموري قمصان أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش والجونة من قبل.