الأكثر تتويجا.. عموري والخنيسي يقودان الكويت للقب تاريخي

السبت، 20 مايو 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

الكويت الكويتي

قاد عمر عبد الفتاح "عموري" نادي الكويت للتويج بلقب الدوري الكويتي للمرة 18 في تاريخه.

وفاز الكويت على العربي بهدفين دون رد ضمن الجولة 26 من الدوري الكويتي.

ورفع الكويت رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العربي الوصيف قبل جولتين من نهاية المسابقة.

أخبار متعلقة:
بين أبناء نجوم واستنساخ مبابي.. أبرز 10 مواهب لاتينية منتظرة في كأس العالم للشباب 2023 خالد عبد الفتاح: أتمنى مواجهة صنداونز في نهائي إفريقيا مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وصنداونز يواجه الوداد دربي السعودية - النصر يستعيد نجمه أمام الشباب

الكويت أصبح النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الكويتي بفارق لقب وحيد عن العربي والقادسية.

وسجل هدف التقدم لفريق الكويت محمد مرهون في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف التونسي طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني، في الدقيقة 76 من المباراة.

عمرو عبد الفتاح "عموري" لصفوف الكويت بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

لاعب المصري فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدي وانضم للكويت الكويتي لمدة موسم واحد.

وارتدى عموري قمصان أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش والجونة من قبل.

عمرو عبد الفتاح عموري الدوري الكويتي
نرشح لكم
بيان من طرابزون بعد بصق لاعب فنربخشه على تريزيجيه مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وصنداونز يواجه الوداد رغم رحيله رسميا.. مرموش احتياطي مع فولفسبورج أمام فرايبورج النصر السعودي يستعيد حارسه الأساسي قبل دربي الشباب لوفرين: ما يفعله صلاح أكثر من الكمال.. لا يوجد الكثير مثله هو ورونالدو وميسي تريزيجيه يسجل هدفه العاشر في خسارة طرابزون أمام فنربخشة بقيادة أوباما.. الحزم يكمل عقد المتأهلين إلى الدوري السعودي نائب رئيس طرابزون لـ في الجول: لم يصلنا أي عرض لضم تريزيجيه.. وننتظر الأيام المقبلة
أخر الأخبار
فيرمينو: أفضل صناعة لهدف قدمتها لـ صلاح.. وهذا سر تألقي معه ومع ماني 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جافي: نريد الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيدري: الصلابة الدفاعية ساعدتنا كثيرا.. وهذا ما ينقصنا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان من طرابزون بعد بصق لاعب فنربخشه على تريزيجيه ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. عموري والخنيسي يقودان الكويت للقب تاريخي ساعة | المحترفون
دربي السعودية - النصر يستعيد نجمه أمام الشباب 2 ساعة | السعودية
بين أبناء نجوم واستنساخ مبابي.. أبرز 10 مواهب لاتينية منتظرة في كأس العالم للشباب 2023 2 ساعة | تقرير في الجول
خالد عبد الفتاح: أتمنى مواجهة صنداونز في نهائي إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب