دربي السعودية - النصر يستعيد نجمه أمام الشباب

استعاد النصر خدمات لاعب الوسط الدولي عبد المجيد الصليهم قبل مواجهة الشباب المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الشباب يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

وعاد الصليهم لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابة على مستوى مفصل القدم.

وغاب الصليهم عن صفوف النصر أمام الطائي في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتعادل اتحاد جدة مع الهلال ليرفع رصيده للنقطة الـ63 في صدارة جدول الترتيب، لكن النصر هزم الطائي وقلص الفارق إلى 3 نقاط.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمباراتين من الـ3 المتبقية.