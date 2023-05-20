مواعيد مباريات اليوم السبت 20-5-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وصنداونز يواجه الوداد

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات قاريا وأوروبيا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دوري أبطال إفريقيا

في دوري أبطال إفريقيا سيواجه صنداونز منافسه الوداد في الرابعة عصرا في إياب ربع النهائي.

وستذاع المبارة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

الدوري الإنجليزي

توتنام × برينتفورد.. 2:30 – بي إن سبورتسوس بريميوم 1

ليفربول ×أستون فيلا.. 5:00 – بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها رؤوف خليف

بورنموث × مانشستر يونايتد.. 5:00 - بي إن سبورتس بريميوم 2 ويعلق عليها عصام الشوالي.

نوتينجهام فورست × أرسنال.. 7:30 - بي إن سبورتس 4 k ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الإسباني

برشلونة × ريال سوسيداد.. 10:00 – بي إن سبورتوس بريميوم 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

ألميريا × ريال مايوركا.. 7:30 – بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

نانت × مونبيليه.. 6:00 مساء – بي إن سبورتسوس 2

ليل ×مارسيليا.. 10:00 مساء – بي إن سبورتس 2.

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي × رواندا إينرجي جروب.. 8:30 مساء.

ستاد مالي × كيب تاون.. 5:00 مساء.