كرة طائرة – تحديد منافس الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا

يخوض الزمالك نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري يوم الأحد المقبل.

وضرب مولودية بوسالم التونسي موعدا مع الزمالك في النهائي بعدما أقصى فريق ميناء دوالا الكاميروني.

مولودية بوسالم فاز على ميناء دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في نصف النهائي.

وبتلك النتيجة، يلعب الزمالك مع مولودية بوسالم التونسي يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة.

كان الزمالك قد بلغ نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء كذلك في نصف النهائي الآخر.

كان سيدات الزمالك قد تأهلن أيضا قبل قليل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا على حساب نافال النيجيري، على أن يلتقون مع مولودية الجزائر في نصف النهائي مساء غد السبت.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012، وليكمل الثلاثية التاريخية بعد الفوز سابقا بلقبي الدوري والكأس المصريين على حساب الأهلي في النهائي.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للعام الثاني على التوالي.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.