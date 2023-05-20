من يعود إلى الدوري الإيطالي؟ صراع سداسي شرس في الملحق المؤهل من الدرجة الثانية

السبت، 20 مايو 2023 - 01:08

كتب : FilGoal

ريدجينا

انتهى موسم الدرجة الثانية الإيطالية بعد مرور 38 جولة ويتبقى الآن مواجهات الملحق لحسم المقعد الأخير المؤهل لـ الدوري الإيطالي.

وحقق فروسينوني اللقب بعدما جمع 80 نقطة ما جعله أول المتأهلين إلى الدوري الإيطالي بقيادة فابيو جروسو.

وفي المركز الثاني حل جنوى برصيد 73 نقطة بقيادة ألبرتو جيلاردينو.

أخبار متعلقة:
بقيادة فابيو جروسو.. فروسينوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي جروسو واجه بوفون.. فروسينوني يخطف تعادلا قاتلا أمام بارما في افتتاح الدرجة الثانية الإيطالية بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا بقيادة جيلاردينو.. جنوى يعود إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد

البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدوري الإيطالي يتنافس عليها 6 فرق عن طريق الملحق من المركز الثالث وحتى الثامن.

وتأهلت فرق باري وبارما وكالياري وسودتيرول وريدجينا وفينتسيا إلى الملحق المؤهل للدوري الإيطالي 2023-2024، بعد صراع شرس دام حتى الثواني الأخيرة من الدوري.

جدول ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية:

Image

ما هو نظام الملحق؟

يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع مباشرة إلى نصف النهائي، وهما باري وبارما على الترتيب.

وينتظر باري وبارما في المربع الذهبي، الفريقان الفائزان من الدور الأول في الملحق.

وسيلتقي كالياري الخامس مع فينتسيا الثامن في الدور الأول للملحق، ويتأهل الفائز للقاء بارما في نصف النهائي.

Image

فيما سيلعب سودتيرول السادس مع ريدجينا السابع في الدور الأول للملحق، ويتأهل الفائز للقاء باري في نصف النهائي.

ومن ثم يتأهل الفريقان الفائزان في مباراة المربع الذهبي إلى مباراة النهائي لحسم هوية المتأهل الثالث للدوري الإيطالي.

وتقام مباراتي نصف النهائي والنهائي للملحق الإيطالي بنظام الذهاب والإياب.

Image

وتقام مباريات الدور الأول من الملحق يوم 26 و27 مايو 2023.

وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 29 و30 مايو والإياب يومي 2 و3 يونيو.

وتحدد موعد النهائي بين يومي 8 و11 يونيو المقبل.

وحسم البيروفي جانليوكا لابادولا مهاجم كالياري جائزة الهداف برصيد 20 هدفا.

Image

ويعد سامبدوريا هو الفريق الذي هبط بشكل رسمي حتى الآن لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

ولا يزال الصراع مشتعلا بين أكثر من فريق على البطاقتين الأخيرتين قبل 3 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

ريدجينا الدوري الإيطالي ملحق التأهل للدوري الإيطالي بارما كالياري
نرشح لكم
هزيمة لصالح فريقه الجديد.. مرموش يشارك في خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج مؤتمر تشافي: مانشستر سيتي الأفضل في العالم.. وهذا ما حدث مع أليماني رغم رحيله رسميا.. مرموش احتياطي مع فولفسبورج أمام فرايبورج إيكو: خطاب من ليفربول إلى الاتحاد الإنجليزي ضد سوء معاملة الحكام لـ محمد صلاح مؤتمر جوارديولا: نجيد في المواعيد الكبرى.. ودي بروين دائما يصرخ في وجهي مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي وزنيشينكو يغيبان لنهاية الموسم.. ومازال بإمكاننا أن نصبح الأبطال وعدان وأسطورة.. ليكن 19 مايو عيدا لقصص الوفاء الإيطالية سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد ماركينيوس
أخر الأخبار
كرة طائرة – تحديد منافس الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة طائرة
من يعود إلى الدوري الإيطالي؟ صراع سداسي شرس في الملحق المؤهل من الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الترجي: لعبنا ماراثون محلي مقابل تأجيل مباريات الأهلي.. وأتمنى تأهل الوداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: الأهلي تأهل بالحظ؟ لا يعنيني وليس ذنبي.. ولا أفكر في الانتقام 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مروان عطية: استطعنا اللعب على قدر لقاء الإياب أمام الترجي.. وسنركز على حصد اللقب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
احذر يا أهلي.. ثنائي الوسط مهدد بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أفشة: الأهلي لا يخشى أحدا في النهائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. القناة الناقلة والمعلق 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب