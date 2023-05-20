من يعود إلى الدوري الإيطالي؟ صراع سداسي شرس في الملحق المؤهل من الدرجة الثانية

انتهى موسم الدرجة الثانية الإيطالية بعد مرور 38 جولة ويتبقى الآن مواجهات الملحق لحسم المقعد الأخير المؤهل لـ الدوري الإيطالي.

وحقق فروسينوني اللقب بعدما جمع 80 نقطة ما جعله أول المتأهلين إلى الدوري الإيطالي بقيادة فابيو جروسو.

وفي المركز الثاني حل جنوى برصيد 73 نقطة بقيادة ألبرتو جيلاردينو.

البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدوري الإيطالي يتنافس عليها 6 فرق عن طريق الملحق من المركز الثالث وحتى الثامن.

وتأهلت فرق باري وبارما وكالياري وسودتيرول وريدجينا وفينتسيا إلى الملحق المؤهل للدوري الإيطالي 2023-2024، بعد صراع شرس دام حتى الثواني الأخيرة من الدوري.

جدول ترتيب الدرجة الثانية الإيطالية:

ما هو نظام الملحق؟

يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع مباشرة إلى نصف النهائي، وهما باري وبارما على الترتيب.

وينتظر باري وبارما في المربع الذهبي، الفريقان الفائزان من الدور الأول في الملحق.

وسيلتقي كالياري الخامس مع فينتسيا الثامن في الدور الأول للملحق، ويتأهل الفائز للقاء بارما في نصف النهائي.

فيما سيلعب سودتيرول السادس مع ريدجينا السابع في الدور الأول للملحق، ويتأهل الفائز للقاء باري في نصف النهائي.

ومن ثم يتأهل الفريقان الفائزان في مباراة المربع الذهبي إلى مباراة النهائي لحسم هوية المتأهل الثالث للدوري الإيطالي.

وتقام مباراتي نصف النهائي والنهائي للملحق الإيطالي بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات الدور الأول من الملحق يوم 26 و27 مايو 2023.

وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 29 و30 مايو والإياب يومي 2 و3 يونيو.

وتحدد موعد النهائي بين يومي 8 و11 يونيو المقبل.

وحسم البيروفي جانليوكا لابادولا مهاجم كالياري جائزة الهداف برصيد 20 هدفا.

ويعد سامبدوريا هو الفريق الذي هبط بشكل رسمي حتى الآن لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

ولا يزال الصراع مشتعلا بين أكثر من فريق على البطاقتين الأخيرتين قبل 3 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.