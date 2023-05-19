الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. القناة الناقلة والمعلق

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بلقاء إنبي في الجولة 29 من المسابقة.

ويعود آخر لقاء للأهلي في لدوري منذ 17 أبريل الماضي عندما انتصر على بنتيجة 2-0.

ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

ولا يزال الأهلي في الصدارة رغم خوضه 21 مباراة برصيد 53 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

تبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث اللقاء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: محمد الكواليني.

وانتصر الأهلي في لقاء الدور الأول بنتيجة 2-0 في الجولة 12.

ثنائية الأهلي سجلها محمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج.