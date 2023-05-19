هزيمة لصالح فريقه الجديد.. مرموش يشارك في خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج

بعد يومين فقط من إعلان انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت، شارك عمر مرموش في خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج.

خسر فولفسبورج أمام فرايبورج على ملعب الأخير بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني.

خسارة ستكون في صالح آينتراخت فرانكفورت -فريق عمر مرموش الجديد- في الصراع بين الفريقين على المقعد المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم كريستيان جينتر بالهدف الأول لـ فرايبورج في الدقيقة الـ71، قبل أن يضيف نيلس بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة الـ75.

وبدأ مرموش المباراة على دكة البدلاء، قبل أن يدفع به نيكو كوفاتش في الدقيقة الـ82 في محاولة لإنقاذ الموقف وإدراك التعادل.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 59 نقطة في المركز الخامس، ليستمر في مطاردة ريد بول لايبزج ويونيون برلين صاحبا المركزين الثالث والرابع برصيد 60 و59 نقطة على الترتيب، حيث التأهل لدوري أبطال أوروبا.

في الجهة الأخرى، تجمد رصيد فولفسبورج عند 49 نقطة في المركز السابع، وقبل مباراة واحدة من النهاية أمام هيرتا برلين.

الآن سيلعب آينتراخت فرانكفورت أمام شالكة مساء غد السبت، ثم أمام لايبزج في الجولة الأخيرة. فوز فرانكفورت غدا سيعني التساوي مع فولفسبورج في الرصيد في نافسة مع باير ليفركوزن كذلك على المركز السادس، إذ يملك ليفركوزن 49 نقطة أيضا ويتبقى له مباراة أمام بوروسيا مونشنجلادبخ يوم الأحد ثم أخرى أمام بوخوم في الجولة الأخيرة.