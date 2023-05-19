كرة يد – أحمد عادل: أعتذر لجماهير الأهلي وزملائي فقط.. لأنني لم أخطئ في حق أحد من الأساس

الجمعة، 19 مايو 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

أحمد عادل - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

قدم أحمد عادل لاعب كرة يد الأهلي اعتذاره لجماهير فريقه بعد طرده أمام الزمالك في المباراة التي حصد فيها الأبيض لقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وكتب أحمد عادل لاعب دائرة الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل. أريد الاعتذار بشكل شخصي لجمهور الأهلي صاحب الفضل في تتويجنا بالثلاثية عن انجرافي للمشادة التي أدت للطرد في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية".

وأضاف "اعتذاري موجه لجمهور النادي ولزملائي فقط لا غير، لأنني لم أبادر بالخطأ ولم أخطئ في حق أي شخص على أرض الملعب".

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أحمد عادل تعرض للطرد خلال مباراة الزمالك رفقة محمد رمضان "هتلر" في منتصف الشوط الأول.

وفاز الزمالك في النهائي على الأهلي بنتيجة 26-25 على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ليحسم لقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه.

كان الأهلي قد توج هذا الموسم بثلاثية الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك، فيما خسر لقبي السوبر المصري، وكأس الكؤوس الإفريقية لصالح الأبيض.

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