كرة طائرة – إلى نهائي بطولة إفريقيا.. الزمالك يهزم الجيل الصاعد

تأهل رجال الزمالك إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة المقامة في تونس.

وفاز الزمالك على فريق الجيل الصاعد الجزائري في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

الزمالك فاز بالشوط الأول بنتيجة 25-20، قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-20 كذلك، ثم الفوز بالشوط الثالث بنفس النتيجة 25-20.

وسينتظر الزمالك الفائز بين بين مولودية بوسالم التونسي وميناء دوالا الكاميروني في نصف النهائي الآخر المقام حاليا، وذلك لتحديد منافسه في النهائي.

وسيكون نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في تونس.

كان سيدات الزمالك قد تأهلن أيضا قبل قليل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا على حساب نافال النيجيري، على أن يلتقون مع مولودية الجزائر في نصف النهائي مساء غد السبت.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012، وليكمل الثلاثية التاريخية بعد الفوز سابقا بلقبي الدوري والكأس المصريين على حساب الأهلي في النهائي.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للعام الثاني على التوالي.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.