مؤتمر تشافي: مانشستر سيتي الأفضل في العالم.. وهذا ما حدث مع أليماني

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء السبت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد خاصة في الشوط الأول واستغل ذلك. أعتبرهم الآن أفضل فريق في العالم وبالطبع جوارديولا أفضل مدرب".

وأضاف "لن أضع تقييم لي في الموسم الحالي. نحن لم نحقق أهدافنا على الجانب الأوروبي، على المستوى المحلي نافسنا جيدًا وفزنا بالسوبر ونجحنا بالدوري".

وعن تقييم بعض اللاعبين خلال مباريات الدوري المتبقية أوضح " كل شيء تم تحديده تماما، تقريباً 100%، لا شيء يعتمد على هذه المباريات الأربع لتقييم موسم اللاعبين. سيعملون على إعطاء صورة جيدة وإنهاء الدوري بشكل جيد. هذه المباريات الأربع لن تقرر شيء".

بديل بوسكيتس

وعن تدعيمات المسوم المقبل كشف "الأولوية في تعزيز تشكيلة الموسم المقبل هي لاعب محور. هذا منطقي نحتاج إلى لاعب جديد بعد أن أكد بوسكيتس أنه سيغادر. زوبيميندي (لاعب ريال سوسيداد) محور استثنائي، هو يفهم النموذج الذي نحبه في برشلونة".

وأعلن برشلونة قبل عدة أيام توديع لاعب خط الوسط المخضرم بنهاية هذا الموسم.

في المقابل ربطت عدة تقارير صحفية بين برشلونة ومارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولا ينوي القائد تجديده، ليكتب السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

وعن تجديد تعاقده شدد "لو كان الأمر لي سأبقى في برشلونة طوال حياتي لكن هذا الأمر تحدده النتائج والأداء، هذا الموسم كان جيدا ويعطي حافز للاستمرار، في الوقت الحالي أريد تحقيق إنجازات أكبر".

وواصل "تحدثنا حول ذلك لكن لن تكون هناك مشكلة وذلك ليس أولوية، الأولوية هي تكوين فريق تنافسي وتقوية أنفسنا للفوز بالألقاب، لن أكون أبداً مشكلة للنادي على الرغم من أني قرأت بعض التناقضات حول ذلك".

ماذا حدث مع أليماني؟

وعن ماتيو أليماني أوضح ""ماتيو كان واضح وقال بأنه يريد البقاء هنا. برشلونة نادي كبير وهو أراد البقاء. إنها أخبار عظيمة ببقاء شخص يعمل بجد وساعدنا كثيرا ووجوده ضروري هنا".

وقرر ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة الاستمرار في منصبه وعدم الرحيل عنه لينتقل إلى أستون فيلا.

وسوف يشكل أليماني ثنائي مع ديكو الذي سيتواجد داخل النادي خلفا لجوردي كرويف.