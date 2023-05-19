غرابة: نتابع اللاعبين مزدوجي الجنسية جيدا.. نحن مصر ومن يريد اللعب معنا أهلا به

تحدث محمد غرابة مدير منتخب مصر عن موقف اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية المتواجدين بالخارج، وإمكانية رؤيتهم في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال غرابة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "من الصعب أن يتواجد هؤلاء في المعسكر المقبل، ولكننا نتابعهم جيدا في مختلف أنحاء أوروبا".

وأوضح "نتابع أكثر من 40 لاعب مصري مزدوج الجنسية متابعة دقيقة، وأجرينا مقابلات مع بعضهم، ومع أهلهم لإقناعهم باللعب لمنتحب مصر. بعضهم يصلحون للعب للمنتخب الأول وأغلبهم ينتمون لفئات عمرية أقل. بعضهم يلعب في الدوري الإسباني والروماني".

وتابع "نحاول إقناعهم جميعا للعب بإسم مصر ولكن القرار النهائي لهم. في النهاية نحن مصر، ومن يريد اللعب معنا أهلا به، هذا لا يقلل مننا أو منتخب مصر".

وعن المفاوضات مع هيثم حسن لاعب فياريال قال غرابة: "لا أريد الحديث عن أسماء بعينها، لكننا تحدثنا بالطبع مع هيثم ومع عائلته واللاعب لم يحسم قراره بعد".

واختتم "قد يرى أهله بأنه قد يلعب مستقبلا لمنتخب فرنسا، سيكون حرا في قراره بالطبع".

ويسعى منتخب مصر لتأجيل مباراته مع غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها 14 يونيو في المغرب.

يأتي ذلك بسبب تعارض هذا الموعد مع خوض الأهلي لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في أحد يومي 11 و12 يونيو.