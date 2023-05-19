هل يلعب منتخب مصر وديا بعد مباراة غينيا؟ وحقيقة مواجهة المغرب

نفى محمد غرابة مدير منتخب مصر ما تردد مؤخرا عن ترتيب مباراة ودية أمام منتخب المغرب، تتلو مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتحدث غرابة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عن إمكانية إقامة مباراة ودية تالية في ظل الأزمة الحالية لموعد مباراة غينيا وتضاربه مع مشاركة الأهلي المنتظرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال غرابة: "من المحتمل بنسبة كبيرة أن نخوض مباراة ودية لاحقة، ولكننا ننتظر التاريخ النهائي لمباراة غينيا".

وأوضح "لم يتم تحديد الطرف الثاني بعد، والذي سيكون منتخبا إفريقيا ليس مرتبطا بلقاء في التصفيات يوم 17 أو 18 يونيو بنسبة كبيرة".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

أما فيما يخص ودية المغرب، فقد نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد عن طلب بعض الاشتراطات لمواجهة مصر وديا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أنباء عن طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم الحصول على 100 ألف دولار للموافقة على مواجهة مصر وديا في القاهرة، بجانب تكفل الجانب المصري بسعر تذاكر الطيران.

وقال محمد مقروف المتحدث بإسم الاتحاد المغربي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لأنباء طلبنا 100 ألف دولار للموافقة على مواجهة مصر وديا في القاهرة. الخبر كله عار من الصحة".

وأضاف "لم يحدث أي تواصل بين الاتحادين المغربي والمصري في هذا الشأن نهائيا خلال الفترة الماضية".

وأوضح "ما يحدث هو عمل سماسرة وشركات تسويق تقوم بعمل هذه الأمور غير الصحيحة، ولم نتحدث نهائيا مع أي طرف بخصوص مواجهة المنتخب المصري ولم نطلب هذا المبلغ".

وأتم "نحترم منتخب مصر ونجومه كثيرا، ونعتز بعلاقتنا مع الأخوة في مصر، ولا نريد أن تحدث أي أزمات بسبب أخبار غير صحيحة".