موعد المعسكر وموقف لاعبي الأهلي.. مدير منتخب مصر يكشف تطورات أزمة مباراة غينيا

الجمعة، 19 مايو 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تحدث محمد غرابة مدير منتخب مصر عن مستجدات الأزمة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد مواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا وتضاربه مع ارتباط الأهلي بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال غرابة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أتواجد في المغرب حاليا لإنهاء ترتيبات مباراة مصر أمام غينيا. الأزمة أن غينيا لديها مباراة ودية يوم 17 أمام البرازيل في المغرب".

وأضاف "نحن نأخذ احتياطاتنا ولا نريد انتظار الاتحاد الإفريقي، لأنه يبدو أنه قد لا يكون هناك أي تغيير في موعد المباراة".

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وأوضح "أجرينا حجز الإقامة للتواجد في المغرب بين يومي 12 و20 يونيو أيا يكن ما سيحدث".

وتابع غرابة "مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 11 أو 12 يونيو في جنوب إفريقيا أو المغرب، وإذا كانت الأولى فهذا يعني أن لاعبيه سيخوضوا رحلة طيران طويلة تصل إلى 22 ساعة في وقت ضيق للغاية".

وأكمل "الأمر يخلو من التنظيم والتنسيق. يجب أن يرتب كاف هذه الأمور بشكل أفضل. منتخب المغرب لديه الوداد يمثله، وجنوب إفريقيا لديها صنداونز، وتونس لديها الترجي، لماذا يلعبون جميعا يوم 17 يونيو بينما نلعب نحن يوم 14"؟

وواصل "إذا أقيمت مباراة غينيا يوم 14 يونيو، سيبدأ المعسكر يوم 9 من الشهر ذاته، والإعلان عن قائمة المنتخب سيكون خلال الأيام المقبلة".

وأخيرا عن إمكانية إراحة لاعبي الأهلي في مباراة غينيا نظرا لأن مصر في وضع جيد بالتصفيات الإفريقية قال: "لاعبو الأهلي متواجدين في المباراة مثل بقية اللاعبين. لا توجد راحة".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

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