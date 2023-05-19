كأس العرب للكرة الشاطئية - من أجل اللقب الثالث.. مصر إلى النهائي بالتفوق على فلسطين

الجمعة، 19 مايو 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لنهائي كأس العرب 2023 بعد الفوز على فلسطين في نصف النهائي في نسختها السابعة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 4-3 على نظيره الفلسطيني.

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سجل أهداف منتخب مصر: الحسيني علي (2) ومصطفى شعبان وحسان حسين.

فيما سجل أهداف فلسطين: محمد حسان (2) وثائر أبو عبيده.

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وشهدت المباراة حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

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وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء عُمان والمغرب في ثاني مباريات نصف النهائي لمعرفة هوية منافسه في النهائي.

ويقام النهائي غدا السبت في التاسعة مساءً لحسم هوية بطل المسابقة.

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ويحمل منتخب مصر اللقب لقبين في تاريخ البطولة حيث فاز بنسخ: 1998 و2005.

وحقق منتخب ليبيا اللقب في نسختي 2007 و2008، ويحمل منتخب المغرب لقب آخر نسختين في2021 و2022.

منتخب مصر للكرة الشاطئية كأس العرب للكرة الشاطئية
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