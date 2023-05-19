الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية.. القنوات الناقلة والمعلق

يحل الزمالك ضيفا على الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن مراكز ضمان البقاء في الدوري.

وانتصر الزمالك في لقاءه الأخير بنتيجة 1-0 على أسوان بفضل هدف السنغالي إبراهيما نداي.

فيما فرض الداخلية التعادل على المصري بنتيجة 1-1 بهدف في الوقت القاتل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 22 مايو 2023.

ويستضيف استاد السويس الجديد المباراة.

تبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها: حاتم بطيشة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1-1.

سجل للداخلية: سمير فكري، فيما تعادل محمد عبد الغني في الدقيقة 90+6.