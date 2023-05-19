تشكيل الترجي - الدبشي في حراسة المرمى.. والبدري أساسي أمام الأهلي

سيستمر محمد صدقي الدبشي في مهمة حراسة مرمى الترجي أمام الأهلي في غياب الحارس معز بن شريفية.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في رادس بثلاثية دون رد.

ويغيب بن شريفية عن صفوف الترجي أمام الأهلي بداعي الإصابة.

فيما يقود محمد علي بن رمضان وسط ملعب الترجي أمام الأهلي.

وأجرى أنيس البوسعايدي مدرب الترجي المؤقت تغييران عن مباراة الذهاب بدخول غيث الوهابي وأنيس البدري على حساب صابر بوغرين ومعتز الزدام.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

الدفاع: محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي

الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي - أنيس البدري

الهجوم: رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

وضمت قائمة البدلاء كل من: زياد بالريمة – صابر بوغرين - أمان الله مجاهد - معتز الزادم – فاروق الميموني - محمد علي اليعقوبي.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.