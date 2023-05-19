مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: كيجو خيار ثالث لدينا

الجمعة، 19 مايو 2023 - 19:33

كتب : هاني العوضي

عمر طارق - مصطفى كيجو - سلة الأهلي ضد الزمالك

كشف مصدر من الاتحاد السكندري عن حقيقة التفاوض مع مصطفى كيجو لاعب منتخب مصر لكرة السلة.

وانضم كيجو لصفوف الشمال القطري عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

وقال مصدر من الاتحاد لـFilGoal.com :"مصطفى كيجو ضمن حساباتنا لكنه خيار ثالث لدينا. تركيزنا منصب على تخفيض معدل الأعمار بصفوف الفريق خاصة أن اللوائح تمنحنا حق التعاقد مع لاعبين اثنين فقط في الموسم المقبل".

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وتمنح لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة بطل مسابقة دوري السوبر حق تدعيم صفوفه بلاعب وحيد في الموسم التالي فيما يملك الوصيف حق التعاقد مع لاعبين.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر المصري بعد الفوز بسلسلة best of 5 على الاتحاد السكندري بـ 3 مباريات مقابل واحدة.

مصطفى كيجو لاعب فريق السلة السابق في الزمالك كشف في وقت سابق عن أسباب فسخ تعاقده مع النادي الأبيض والانضمام لصفوف الشمال القطري.

وقال كيجو عبر قناة صدى البلد: "فسخت تعاقدي رسميا مع الزمالك والعقد كان يمتد لـ3 مواسم والنادي ملزم بسداد كامل قيمة العقد لي".

وأضاف "أنا الآن مع فريق الشمال القطري لنهاية الموسم الجاري، وأرحب بأي نية لنادي الزمالك من أجل التصالح ولكن لا يوجد نية لدى الأشخاص المتواجدين في الوقت الحالي".

وواصل "رحيلي عن الزمالك خارج عن إرادتي وأجبرت على ترك النادي في ظروف صعبة".

وأكمل "بداية الموسم الزمالك كان يمر بأزمة مالية والمسؤولين طلبوا مني تجديد التعاقد والحصول على مستحقاتي المتأخرة مع مقدم العقد الجديد".

وأشار "بعد عدة شهور من تجديد تعاقدي لم أحصل على مقدم التعاقد وأنا ملزم بتسديد "شيكات" وأقساط خاصة بي وإلا سيتم الحجز على شقتي وبعض ممتلكاتي الأخرى".

وأوضح "كلما تواصلت مع أي مسؤول في الزمالك لأطالبه بالحصول على مستحقاتي المالية يقول ليه (اللي مش عاجبه يمشي)".

وواصل "كان هناك وعدا بأن يحصل الفريق على مستحقاته في شهر يناير ولكن هذا لم يحدث وعندما تأكدت من ذلك بدأت البحث عن ناد آخر للانتقال له لنهاية الموسم مع العودة للزمالك في الموسم المقبل".

وتعجب "فوجئت بترحيب كبير من قبل المسؤولين في الزمالك وأخبروني أن القرار في يد رئيس النادي".

وأفصح "المسؤول عن ألعاب الصالات في الزمالك قال لي فريق السلة لن يفعل شيء هذا الموسم ولذلك سنوفر راتبك عندما تنضم إلى ناد آخر لنهاية الموسم".

وأكمل "الأشخاص في نادي الزمالك غير متمسكين ببقائي مع القلعة البيضاء".

وأكد "العرض القطري وصل الزمالك منتصف شهر يناير وظللت لفترة طويلة أحاول التواصل مع المسؤولين ولكنهم لا يجيبون".

واستطرد "النادي القطري أخبرني بضرورة حسم الأمور بسرعة وعندما جلست مع مسؤولي الزمالك طالبوني بالتنازل عن كل مستحقاتي ومقدم التعاقد وبعد المفاوضات اتفقنا على التنازل عن مقدم التعاقد فقط ولكن كل ذلك لم يكن بشكل رسمي".

وتابع "بعد ذلك المسؤولين أخبروني أن رئيس الزمالك رفض رحيلي وأن النادي لا يوجد به أي أموال في الوقت الحالي".

وأكد "اتخذت القرار بالسفر ورفع قضية فسخ تعاقدي مع الزمالك لأن الأشخاص في النادي غير مهتمين باستمراري".

وأتم تصريحاته "أنا الآن لاعب في الشمال القطري حتى نهاية الموسم الحالي. نيتي لما بعد نهاية الموسم؟ انتماءي الأول والدائم لنادي الزمالك، وإذا توفرت النية لدى المسؤولين وقتها للتصالح معي وعودتي سأرحب طبعا".

مصطفى كيجو الاتحاد كرة سلة
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