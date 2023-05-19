الدرجة الثانية – زد يبتعد بالصدارة بعد تعثر السكة.. والترسانة يخرج من مراكز المحترفين

ابتعد نادي زد بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقنال بدوري الدرجة الثانية المصري مستغلا تعثر الترسانة.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ26 من مجموعة القاهرة والقنال من دوري الدرجة الثانية المصري.

الجولة شهدت تعثرا ثانيا للسكة الحديد على التوالي بعد التعادل مع الترسانة سلبيا على ملعب السكة الحديد.

تعادل رفع رصيد السكة إلى 50 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن زد صاحب الصدارة، ومهددا بفقدان المركز الثاني لصالح وادي دجلة الذي سيرفع رصيده إلى 50 نقطة كذلك حال الفوز بمباراته غدا.

من جهة أخرى، رفع الترسانة رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، والذي يفقد صاحبه فرصة التواجد في دوري المحترفين (ب) بالموسم المقبل.

زد انتصر على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل لا شيء. سجب الهدفين فهد أبو الفتوح، ونادر رمضان.

وعلى ملعب النصر في مصر الجديدة، فاز النصر على الإعلاميين بأربعة أهداف مقابل هدفين. سجل للنصر محمود حسونة، وعبد العزيز الشاعر، وعمرو ناصر، وميدو العطار، فيما سجل للإعلاميين أسامة مرعي، وداوودا كمارا.

وفي السويس، فاز منتخب السويس على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما جودوين وإبراهيم عبد القادر.

الفوز رفع رصيد منتخب السويس إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 28 نقطة في المركز الـ11.

وفاز المصرية للاتصالات على بورتو السويس بهدف عبد الرحمن بودي. فوز رفع رصيد الاتصالات إلى 42 نقطة مرتقيا للمركز السادس، والذي سيخوض صاحبه دورة ثلاثية للتواجد في دوري المحترفين (ب) في الموسم المقبل.

وفي كبرى مفاجآت الجولة، فاز العبور على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل محمد رجب، وبودي، وشيكا للعبور، فيما سجل توفيق محمد، وإسماعيل بامبا لبتروجت.

فوز رفع رصيد العبور إلى 39 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 42 نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا، فاز إيسترن كومباني على المستقبل سبورت بهدفي حسام عبد الواحد، ومحمود عبد العاطي.

فوز رفع رصيد إيسترن كومباني إلى 27 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد المستقبل عند 24 نقطة في المركز الـ14.

وبعد مباريات الجولة، أصبح ترتيب المجموعة حتى الآن كالتالي قبل 4 جولات من النهاية.

مجموعة الصعيد

واستكمالا لمباريات الجولة الـ26 في مجموعة الصعيد التي أقيمت الخميس، فاز المنيا على المدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلهم جون مابتشو، وفتحي عثمان، وكريم حسن. الفوز رفع رصيد المنيا إلى 38 نقطة في المركز السابع، مستمرا في مطاردة كيما أسوان على المركز السادس، فيما تجمد رصيد المدينة المنورة عند 19 نقطة في المركز الـ15 وقبل الاخير.

وفاز كيما أسوان على الفيوم بهدف وائل علي. فوز رفع رصيد كيما أسوان إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الفيوم عند 22 نقطة في المركز الـ12.